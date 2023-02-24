بعد السوبر بول.. ريانا تحيي حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023

عادت المغنية الشهيرة ريانا إلى الساحة الفنية بقوة مؤخرا، بعد إحياء فقرة ما بين الشوطين في مباراة السوبر بول الأمريكية، وتستعد حاليا للوقوف على مسرح الأوسكار للغناء من جديد، وقد تظهر عليها علامات الحمل بشكل كبير.

من المقرر أن تؤدي ريانا أغنية Lift Me Up المرشحة لنيل جائزة الأفضل هذا العام، عن فيلم Black Panther: Wakanda Forever، في النسخة 95 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي يستضيفه المذيع الشهير جيمي كيميل يوم الأحد 12 مارس المقبل.

ترشحت ريانا لنيل جائزة الأوسكار في فئة أفضل أغنية لأول مرة في مشوارها هذا العام، وهي ليست الفنانة الأولى التي ستظهر على المسرح في هذا الحدث السنوي، وتظهر عليها علامات الحمل.

ريانا التي لم تطرح ألبوما جديدا منذ عام 2016، تستعد حاليا لتقديم العديد من الأعمال الغنائية، في ظل انتظارها ولادة طفلها الثاني من صديقها المغني إيساب روكي.

وقفت الممثلة الشهيرة كاثرين زيتا جونز من قبل على مسرح الأوسكار وكانت حاملا في الشهر الثامن، وقدمت أغنية I Move On، ثم وضعت ابنتها كاريز بعد أسابيع قليلة عام 2003.

سيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95 يوم الأحد 13 مارس، على مسرح دولبي، ومن المقرر بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية.

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار أنها ستعين فريقا خاصا بالأزمات في حفل 2023، وذلك لتجنب تكرار مشهد صفعة ويل سميث للكوميديان كريس روك.