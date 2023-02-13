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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريانا تعلن حملها في طفلها الثاني على مسرح حفل سوبر بول 2023

ريانا
ريانا

فاجأت المغنية العالمية ريانا الجميع بإعلان حملها في طفلها الثاني أثناء إحياء حفل سوبر بول ٢٠٢٣ صباح اليوم، في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع عودتها لعملها بعد مرور عدة أشهر على استقبال طفلها الأول.


 

تألقت ريانا في ميدلي من أشهر أغانيها في فقرتها الغنائية بين شوطي مباراة سوبر بول، برفقة فرقة استعراضية، وفي نهاية فقرتها أظهرت بطنها المنتفخة في إشارة منها لحملها من جديد.

 

وارتدت ريانا بدلة حمراء أظهرت زيادة وزنها وحملها في نهاية الفقرة، فيما أشاد الجميع بفقرتها الغنائية وافتقاد الجمهور ومحبيها لها.


 

ريانا التي تبلغ من العمر 34 عاما، تعود للغناء والاستعراض بعدما وضعت طفلها الأول في مايو 2022 من المغني إيساب روكي، وكانت مترددة بشأن قبول العرض خاصة أنها  عرفت به بعد الولادة بثلاثة أشهر.

 

 ويأمل محبو ريانا أن تحمل هذه المناسبة طرح ألبوم جديد من قبل المغنية الشهيرة بعدما توقفت عن تقديم ألبومات جديدة منذ عام 2016، ولكنها حتى الآن لم تنته منه.

 

أحيا حفل سوبر بول الأمريكي لعام 2022، تشكيلة من نجوم الراب وهم إيمينيم وسنوب دوج وكيندريك لامار وماري جيهبلايج، ودكتور دري في فبراير الماضي.

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