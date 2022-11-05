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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

چوني ديب يتعاون مع ريهانا في عمل جديد

ريحانة وجوني ديب
ريحانة وجوني ديب

تصدر الفنان العالمي چوني ديب، مؤشرات البحث جوجل بعد تداول أنباء تعاونه مع ريهانا في عمل فني جديد وفقا لتقرير Fox news.

وتقدم النجم العالمي جوني ديب، باستئناف جديد ضد فوز أمبر هيرد "الخاطئ" بدعوى مضادة جاءت عقب محاكمة التشهير التي أقامتها ضده.

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ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن محامي نجم هوليوود ديب القول، إن الحكم الصادر في صالح نجمة فيلم أكو امان كان "معيبا للغاية"، ولكن يجب أن تظل الأحكام الصادرة في صالح ديب قائمة.

مليوني دولار تعويض ل أمبر هيرد:

وحصلت "هيرد" على تعويضات بقيمة مليوني دولار عقب دعوى مضادة تقول فيها إنها تعرضت للتشهير من جانب آدم والدمان، أحد محاميي ديب.

ونصت الدعوى المضادة على أن الممثل "مسؤول بالإنابة" عن التصريحات التي أدلى بها والدمان لصحيفة "الديلي ميل" في 2020 والتي وصفت مزاعم العنف التي تحدثت عنها هوكس بـ"المزحة".

وكان جوني ديب قام بمقاضاة شريكته السابقة بشأن مقال كتبته هيرد لصحيفة "واشنطن بوست" في عام 2018 تحدثت فيه عن تجربتها مع العنف المنزلي، والذي قال محاموه إنها اتهمته زورا بأنه معتدي.

 

چوني ديب الفنان العالمي چوني ديب ريحانة وكالة الأنباء البريطانية

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