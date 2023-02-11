الأول منذ ولادة طفلها.. ريانا تستعد لإحياء حفل سوبر بول خلال ساعات

تستعد المغنية العالمية ريانا لإحياء فقرة ما بين شوطي مباراة سوبر بول الأمريكية الشهيرة،يوم الأحد المقبل، التي ينتظرها الجميع سنويا، وهو أول أداء مباشر لها منذ حفل توزيع جوائز جرامي 2018، وانشغالها بولادة طفلها الأول.

وقالت ريانا خلال مؤتمر صحفي عن مباراة سوبر بول، إنها كانت تعكف على التحضير لفقرتها الغنائية والاستعراضية لدرجة الانشغال عن الاحتفال بعيد ميلادها وعيد الحب.

ريانا التي تبلغ من العمر 34 عاما، تعود للغناء والاستغراض بعدما وضعت طفلها الأول في مايو 2022 من المغني إيساب روكي، وكانت مترددة بشأن قبول العرض خاصة أنها عرفت به بعد الولادة بثلاثة اشر.

ويأمل محبو ريانا أن تحمل هذه المناسبة طرح ألبوم جديد من قبل المغنية الشهيرة بعدما توقفت عن تقديم ألبومات جديدة منذ عام 2016، ولكنها حتى الآن لم تنته منه.

أحيا حفل سوبر بول الأمريكي لعام 2022، تشكيلة من نجوم الراب وهم إيمينيم وسنوب دوج وكيندريك لامار وماري جيه بلايج، ودكتور دري في فبراير الماضي.

وصعد كل هؤلاء النجوم إلى منصة حفل سوبر بول في كاليفورنيا، في منتصف وقت أشهر حدث رياضي أذاعته شبكة NBC الأمريكية على الهواء، وهو الحدث الذي ينتظره الأمريكيون كل عام.