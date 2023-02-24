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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوسفات مصر: تطوير سلاسل الإمداد واللوجيستيات لتصدير الفوسفات للخارج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلنت فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، عن عقد اتفاقيات في ختام فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للأسمدة الـ29  في عقد عدة اتفاقيات مع الشركات العاملة في مجال لوجستيات التصدير وأعمال الشحن والتفريغ والملاحة البحرية لتصدير خام الفوسفات للخارج وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وبإشراف وقيادة المهندس محمد عبد العظيم، رئيس فوسفات مصر، وطارق إمام، نائب رئيس فوسفات مصر لتنمية الأعمال.

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وأضاف المهندس محمد عبد العظيم رئيس فوسفات مصر بوزارة البترول والمعنية باستخراج خام الفوسفات بالوادي الجديد والبحر الأحمر،  أنه تم عقد 7 لقاءات ومقابلات ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للأسمدة تضمنت مقابلات وعقد اتفاقيات لتصدير الخام لبعض دول آسيا والبرازيل على أن تبدأ أعمال الشحن للخام خلال شهرين بعد الانتهاء من اتفاقيات قيمة الأعمال بالتعاون مع الشركات العاملة في لوجستيات التصدير والنقل والملاحة البحرية بما يخدم فتح أسواق جديدة للتصدير وتحقيق أعلى معدلات لعمليات البيع من خلال تقصير المدد الزمنية للأعمال الخاصة بالنقل والشحن على مراكب النقل البحري. 

وقال عبد العظيم، إنه تم عقد اتفاقيات  ومد جسور التعاون مع شركاء العمل والنجاح من شركات المقاولات والاستخراج من خلال طرح قطاعات جديدة في مواقع وقطاعات الإستخراج بمنطقة أبو طرطور وقلوع الصبايا بالوادي الجديد ومناجم البحر الأحمر لتحقيق أعلى معدلات للبيع بما يحقق أهداف خطة المبيعات للشركة بما يهدف للوفاء بمتطلبات السوق المحلي والتصدير.

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