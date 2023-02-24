بينينفارينا باتيستا تقتنص لقب أسرع سيارة في العالم| فيديو

شهد العالم منافسة شرسة على انتاج أسرع سيارة في العالم في السنوات الأخيرة وتم حسمها ببضع أجزاء في الثانية أخيراً، لكن هذه المرة يتمتع البطل الجديد بميزة ضئيلة على صاحب الرقم القياسي السابق، حيث بلغ الزمن 0.03 ثانية فقط في سباق ربع ميل.

بينينفارينا باتيستا

سجلت السيارة الخارقة بينينفارينا باتيستا وقتًا ربع بلغ ميل قدره 8.55 ثانية ، وبذلك تغلبت على سيارة ريماك نيفيرا الكهربائية، والتي حققت زمن بلغ 8.58 في أبريل 2021، كما قطعت باتيستا الكهربائية بالكامل مسافة نصف ميل في 13.38 ثانية في منشأة Indore's Natrax في الهند.

بينينفارينا باتيستا

كما تم التغلب أيضًا على رقمين قياسيين أقل إثارة بكثير، وصلت باتيستا إلى سرعة قصوى تبلغ 358.03 كيلومترًا في الساعة (222.46 ميلًا في الساعة) على المسار، مما جعل هذا النموذج أسرع سيارة في العالم.

بينينفارينا باتيستا

وصلت رينوكا كيربالاني بدورها إلى 357.10 كيلومترًا في الساعة (221.89 ميلاً في الساعة) وسجلت رقماً قياسياً جديداً لأسرع سائقة هندية في العالم، ومن المهم ملاحظة أن جميع هذه الأرقام القياسية ، بما في ذلك سباقات السرعة لمسافة ربع ميل ونصف ميل، لم يتم التحقق من صحتها من قبل موسوعة جينيس ولكن من قبل اتحاد نوادي رياضة السيارات في الهند (FMSCI)، وتعتبر الهيئة الرياضية الهندية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.

بينينفارينا باتيستا

حقيقة ممتعة أخرى هي أن باتيستا تم تزويدها بإطارات ميشلان بايلوت سبورت كوب 2R في جميع الزوايا الأربع خلال عمليات التشغيل القياسية وهذه الإطارات متوفرة حاليًا لعملاء باتيستا، ولم يتم إجراء أي تعديلات ميكانيكية على السيارة الخارقة، مما يعني أنها اعتمدت على محركها الكهربائي رباعي المحركات بقوة 1900 حصان (1417 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 1696 رطلاً (2300 نيوتن متر).

بينينفارينا باتيستا

كتذكير أخير، قامت بينينفارينا ببناء باتيستا في إيطاليا ويستغرق كل نموذج للسيارة حوالي 1250 ساعة لإكماله، وتم التخطيط لتجميع 150 سيارة فقط وتبلغ تكلفة كل واحدة منها 2.25 مليون دولار على الأقل.