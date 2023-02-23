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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بين أسعار تويوتا كورولا خلال فبراير 2022 و2023

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2022

شهدت أسعار السيارات الجديدة زيادة رسمية جديدة وصلت لـ 100% على بعض الإصدارات، كانت الشرارة الأولى للزيادات خلال شهر فبراير من عام 2022 مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت الى تعطل حركة الاستيراد ونقص الشرائح الإلكترونية اللازمة والتي تعتبر أوكرانيا إحدى أكبر الدول المصدرة لها، بالإضافة لأزمة التضخم العالمية.

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 تويوتا كورولا موديل 2022

أسعار تويوتا كورولا موديل 2022 فبراير 2022

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة أكتيف مانيوال 312,000 جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة أكتيف أوتوماتيك 345,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة أكتيف بلس 348,000 جنيه 

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة كمفورت 380,000 جنيه 

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة كمفورت بلس 383,000 جنيه 

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة سمارت 399,000 جنيه 

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة سمارت فتحة سقف 420,000 جنيه 

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة GR بسعر  457,000 جنيه 

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة اليجانس 472,000 جنيه. 

 

 تويوتا كورولا موديل 2022

أسعار تويوتا كورولا موديل 2022 فبراير 2023

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة أكتيف مانيوال 440,000 جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة أكتيف أوتوماتيك 475,000 جنيه

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة كمفورت 520,000 جنيه 

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة سمارت 550,000 جنيه 

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة سمارت فتحة سقف 570,000 جنيه 

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة GR بسعر  600,000 جنيه 

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة اليجانس 634,000 جنيه.

 

 تويوتا كورولا موديل 2022

مواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2022

تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 قوتها من محرك 4 سلند، بسعة 1600 سي سي، ينتج اجمالي قوة يصل إلى 120 حصانا، و 154 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT متغير باستمرار لأجل تعزيز التسارع وكفاءة الاستهلاك وأداء القيادة، بالإضافة الى إصدارين بمحركات هجينة مدعومة بمحرك كهربائي صغير.

تويوتا كورولا موديل 2022 فبراير 2022 تويوتا كورولا فبراير السيارات الجديدة

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