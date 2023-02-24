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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على الحالة الصحية للمطربة رحمة رياض بعد خسارة طفلها الأول

رحمة رياض وألكسندر
رحمة رياض وألكسندر علوم

تعرضت المطربة العراقية رحمة رياض لموقف صعب خلال الساعات الماضية بعد دخولها إلى المستشفى، ومرورها بوعكة صحية، تسببت في خسارة طفلها الأول الذي كانت حامل به خلال الفترة الماضية. 

ونشر الصحفي اللبناني إيلي مرعب تفاصيل حالة رحمة رياض الصحية، بعد خسارة طفلها الأول من الممثل العراقي ألكسندر علوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا:" دعواتنا وصلواتنا للنجمة رحمة رياض وزوجها النجم الكسندر علوم بعد خسارة رحمة طفلها، نعم كانت حامل ولكن الطفل توفى والان رحمة خرجت من المستشفى في تركيا".

وتناقلت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر تعرض رحمة رياض لوعكة صحية، بعد خسارة طفلها الحامل به، ما أثار قلق المتابعين عليها وعلى صحتها، لذا كان عليها الرد بنفسها لإنهاء الجدل. 

 

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ونشرت رحمة رياض تغريدة لها عبر تويتر، طمأنت جمهورها على صحتها ولم تؤكد خبر وفاة طفلها، وقالت: "حبايبي شكرًا على سؤالكم واهتمامكم حبيت أطمنكم تعرضت لوعكة صحية والحمد لله قاعدة أنحسن دعواتكم  ليا بالشفاء.. أحبكم هواي".

رحمة رياض عبر انستجرام

وكانت أمنية رحمة رياض هي وزوجها في العام الجديد، أن يصبح لديها مولود جديد، هذا ما قالته في لقائها مع MBC تريدينج هي وزوجها ألكسندر علوم، في كواليس حفل توزيع جوائز جوي أووردز بالسعودية.

رحمة رياض وعكة صحية ألكسندر علوم المطربة العراقية رحمة رياض العراقية رحمة رياض

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