تقرير..أخصائي: نقص اليود السبب الرئيسي في تأخر العمر اللغوي لأطفال الوادي الجديد..شاهد

قالت الدكتورة علا عبد الهادي أخصائي تاهيل وتخاطب ومدرب معتمد قيادة إدارية بمحافظة الوادي الجديد، إن نقص اليود وفقر المحافظة لعنصر اليود يعد السبب الرئيسي للتأخر اللغوي عند الاطفال ونقص اليود يؤثر بصفه عامه علي الجسم وتتحكم في عمل الغده الدرقيه في جسم الانسان .

واضافت أن التاخر اللغوي يجب أولا إن يتم علاج أي مشكله في الغدة الدرقيه مع استشارة الطبيب المختص لعلاج اي خلل في وظائف الغدة الدرقية .

وأوضحت ، ان مرحلة العلاج تتضمن وضع برنامج يتضمن اكثر من مرحله منها لابد ان يتم تحديد العمر اللغوي للطفل وذلك من خلال مقاييس معروفه ومحكمة وايضا المهارات التي يفتقدها سواء اللغة التعبيرية او الاستقباليه من خلال برنامج المهارات التي يفتقدها ثم بعد ذلك يتم وضع انشطه تدريبية لتنمية المهارات المفتقده ودلك مع الحرص علي تنمية التعبير اللغوي والمهارات الخاصه باللغه حتي يستطيع ان يستخدم اللغه بشكل صحيح, مشيرة الي ان المشكله يجب تنتهي عند سن 6 سنوات .

ووجهت الدكتوره علا نصحيه للأمهات بضرورة متابعة الطفل منذ الولاده بالاضافة الي المتابعة اللغوية وخاصة عند بلوغه سنتين يجب ان يكون لديه ماده لغويه تتمثل في كلمات او جمله تنطق بشكل صحيح والا يتم عرضه علي متخصص لعلاج مشكلة تاخر اللغه.

وأكدت عبد الهادي علي خطورة التليفونات المحموله علي الاطفال بالاضافة الي المشاهده المستمرة للتلفاز لافتة الي انه يجب علي الأمهات بضرورة متابعة ومراقبة الاطفال اثناء مشاهدة التلفاز وتحديد برامج معينه لو تطلب الامر ذلك.

ووجهت بضرورة تناول الغذاء الصحي والامن للام منذ بداية الحمل وحتي فترة الرضاعه مع الابتعاد عن الاغذية المصحوبه بالمواد الحافظة وضرورة الحفاظ علي نظام غذائي يحتوي علي كل العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الانسان.