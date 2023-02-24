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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين تعلن مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس المقبل.. تفاصيل

صدى البلد

علقت الإعلامية لميس سلامة، إن وزير التموين أصدر قرار بمد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس المقبل، كما ألزم وزير التموين جميع المحالات بأهمية الحصول على التصاريح اللازمة.


وأكدت "لميس سلامة" خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، على أن وزارة التموين ألزمت المحلات بالإعلان عن سعر السلع المعروضة للبيع قبل وبعد الأوكازيون.

 

واسترسلت: التخفيضات تصل إلى 50%، وهناك إقبال كبير من قبل المواطنين للشراء خلال تلك الفترة.

 

ولفتت الإعلامية "هند النعساني"، إلى أن حجم وعدد المحلات المشاركة في الأوكازيون وصل إلى 2862 محل، مؤكدة على أن هناك متابعة دورية من قبل وزارة التموين لضبط الأسعار ومنع التلاعب.


وشددت على أن الدولة تبذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال توفير العديد من السلع بأسعار مخفضة.

التموين الاوكازيون الشتوي وزارة التموين برنامج صباح البلد اخبار التوك شو

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