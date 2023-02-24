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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في الذكرى الأولى للحرب.. الصين تقترح السلام على روسيا وأوكرانيا

الصين تقترح السلام
الصين تقترح السلام على روسيا وأوكرانيا

نشرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، مقترحا مكون 12 بنداً دعت فيه كل من روسيا وأوكرانيا لمفاوضات السلام، بمناسبة مرور اليوم الذكرى الأولى للحرب التي شنتها على أوكرانيا.

واعتبر القائم بأعمال السفارة الأوكرانية ببكين، أن هذه خطوة جيدة من الصين في السعي لأنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت الخارجية الصينية في المقترح أن ينبغي على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا لاستئناف الحوار المباشر بينهما في أسرع وقت ممكن والوصول إلى حل"، وشددت الوزارة على أنه "ينبغي عدم استخدام الأسلحة النووية وينبغي عدم خوض حروب نووية".

كما شددت الوزارة على أنه يجب على روسيا وأوكرانيا الالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية وعدم مهاجمة المدنيين أو منشأت مدنية".

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هو تشيونج، النقاط الرئيسية التي نصت عليها الوثيقة وتضمنت على تويتر وتضمنت: "احترام سيادة جميع البلدان، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة، ووقف الأعمال العدائية، واستئناف محادثات السلام، وحل الأزمة الإنسانية، وحماية المدنيين وأسرى الحرب، والحفاظ على أمان محطات الطاقة النووية، والحد من المخاطر الاستراتيجية، وتيسير تصدير الحبوب، ووقف العقوبات الأحادية الجانب، والحفاظ على استقرار سلاسل التوريد الصناعية، وتعزيز التعمير بعد انتهاء الصراع".

قرار حاسم

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار مساء الخميس بالانسحاب فوري للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، ودعت إلى سلام عشية الذكرى السنوية الأولى للحرب.

وحصل هذا القرار على تأييد 141 صوتاً مقابل اعتراض 7 أصوات، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت منها الصين والهند.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على عزل موسكو، إذ دعت في الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا إلى سلام عادل ودائم مع مطالبة روسيا مجدداً بـ سحب قواتها ووقف القتال.

وهي المرة الرابعة التي تمتنع فيها الصين عن المشاركة في مثل هذا التصويت منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

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