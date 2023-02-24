في ذكرى الحرب الأولى.. رئيسة المفوضية الأوروبية توجه رسالة إلى شعب أوكرانيا

في الذكرى الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا، خاطبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، شعب أوكرانيا بعبارات الدعم والتضامن.

ونشرت رئيسة المفوضية الأوروبية خطابها على تويتر، والذي قالت فيه: "عام من العدوان الروسي الغاشم.. عام واحد من المقاومة الأوكرانية البطولية. عام واحد من التضامن الأوروبي".

وتابعت: "أمامنا مستقبل من الوحدة.. أنت تحارب من أجل الحرية والديمقراطية ومن أجل مكانك في الاتحاد الأوروبي".

وأكدت: "نحن معكم طالما استغرق الأمر، المجد لأوكرانيا ولتحيا أوروبا".

واستخدمت فون دير لاين كلمتي"Slava Ukraini" والتي تعني المجد لأوكرانيا وهي التحية الوطنية الأوكرانية، والمعروفة كرمز للسيادة الأوكرانية ومقاومة العدوان الأجنبي".

وفي 24 فبراير 2022 ، شنت روسيا الحرب ضد أوكرانيا. ومنذ الأيام الأولى للغزو ، قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات سياسية واقتصادية ومالية وإنسانية وعسكرية لأوكرانيا وشعبها.