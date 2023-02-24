الذكرى الأولى من الحرب الأليمة.. زيلينسكي يتعهد بانتصار أوكرانيا في 2023

تعهد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالسعي لتحقيق النصر في عام 2023 حيث يحيا هو وأوكرانيون آخرون اليوم، الجمعة، الذكرى الأولى المأساوية للحرب الروسية التي غيرت حياتهم.

ومع بزوغ الفجر، في يوم من الاحتفالات والتحدي، قال زيلينسكي، في تغريدة له عبر "تويتر"، إن الأوكرانيين أثبتوا أنهم "لا يقهرون" في ما أسماه "عام الألم والحزن والإيمان والوحدة".

وأضاف: "أعلم أن عام 2023 سيكون عام انتصارنا!".

ويخطط الأوكرانيون لإقامة نصب تذكارية، ووقفة احتجاجية بالشموع وإحياء ذكرى عشرات الآلاف من القتلى - وهو عدد يتزايد طوال الوقت مع احتدام القتال في شرق أوكرانيا على وجه الخصوص.

وكانت هناك مخاوف من أن روسيا قد تطلق وابل آخر من الصواريخ ضد أوكرانيا لتكوين مزيد من الحزن في اليوم.

ولحسن الحظ، لم تدق إنذارات الغارات الجوية بين عشية وضحاها في العاصمة كييف، وبزغ الفجر بهدوء.

ومع ذلك، أوصت الحكومة المدارس بنقل الفصول الدراسية عبر الإنترنت وطُلب من موظفي المكاتب العمل من المنزل.

وتدفقت الإشادات الدولية بقدرة أوكرانيا على الصمود. وكان برج إيفل في باريس من بين المعالم التي أضاءت بألوان أوكرانيا - الأصفر والأزرق.