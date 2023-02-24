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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسلوب حياة.. تفعيل الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب في سيناء

تدريبات رياضية بمراكز
تدريبات رياضية بمراكز الشباب في سيناء

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء،  برنامج أنشطة رياضية متنوع بمراكز الشباب في القري والمدن، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة، وتقديم خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ .


بناء الإنسان 

 

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن البرنامج ينفذ تماشيًا مع استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومواكبة التحول الرقمي وتنمية القدرات الإبداعية للنشء والشباب.

 

ويهدف البرنامج،  إلي  تفعيل الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السيناوي من خلال التدريبات الرياضية المختلفة وتكثيف الأنشطة الرياضية والفنية  والثقافية داخل مراكز الشباب.

 

وفي هذا الصدد ..نظم مركز شباب 6 أكتوبر بمدينة العريش ، تدريبات  كرة طائرة بنين وبنات لفريق المركز .. حيث تأتي تلك التدريبات في ضوء اهتمام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بالشباب مرحبا مختلف الأعمار.
 

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