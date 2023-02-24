عرض الموسم.. اشتري جوال سامسونج Galaxy S23 واحصل على قسيمة بقيمة 300 ريال

بدأت شركة سامسونج في الإعلان عن سلسلة هواتفها الجديد Galaxy S23 الذي يضم كلا من النسخة القياسية و موديل بلس وألترا، وتطرح من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت فرع السعودية عرض لفترة محدودة على جوالات S23 بمختلف طرازاتها الـ 5G.

وفقا للموقع الرسمي سامسونج السعودية، هناك عرض لفترة محدودة من 17 فبراير 2023 – 6 مارس 2023 على جوال Galaxy S23 سواء النسخة القياسية أو بلس أو ألترا، من خلاله تستطيع شراء الجوال أونلاين وسوف تحصل على قسيمة إلكترونية بقيمة 300 ريال سعودي وشاحن جداري 25 وات، بدون سلك شاحن، بقيمة 99 ريال سعودي.

Galaxy S23

وبالنسبة لأسعار الجوالات، وفقا للموقع الرسمي تطرح الشركة طراز S23 ألترا الذي يتصدر النطاق وهو الأشهر في المجموعة بسعر 5٬199 ريال سعودي مع نسخة الـ 12 جيجابايت رام وسعة تخزين 256 جيجابايت روم، بينما النسخة القياسية إس 23 يتم طرحها بسعر 3٬499 ريال سعودي نسخة الـ 256 جيجابايت من سعة التخزين بينما طراز إس 23 بلس بسعر 3,999 ريال سعودي مع نسخة 256GB و 12 جيجابايت رام.

من خلال صفحة سامسونج السعودية samsung.com/sa يمكنك بسهولة إتمام عملية الشراء مع اختيار اللون الذي يناسب ذائقتك الشخصية، سواء أخضر أو كريمي أو لافندر أو أسود فانتوم.

وعندما تدخل على صفحة سلسلة هواتف Galaxy S23 ستجد أيضا خطط للتقسيط المريح، مع عقد تأمين على الجوال من خدمات سامسونج Care plus على مدار 12 شهر برسوم شهرية 50 ريال سعودي في الشهر.

Galaxy S23

الجدير بالذكز أن جوال سامسونج إس 23 النسخة الأساسية يأتي مع مجموعة من الميزات التي تجعلها من أفضل الجوالات الفلاج شيب الرائدة، منها درجة سطوع 1750 شمعة لكل بوصة ومعدل تحديث للشاشة تكيفي من 48 حتى 120 هرتز، مع سعة تخزين 256 جيجابايت روم كافية للاحتفاظ بكل مقاطع الفيديو والصور التي تحبها.

من ضمن مميزات جوال سامسونج جالاكسي إس 23 أنه يحزم بطارية سعة 3900 مللي أمبير في الساعة تعمل لمدة 22 ساعة متصلة من تشغيل مقاطع فيديو، مع معالج من كوالكوم سناب دراجون من الجيل الثاني فائق السرعة، وكاميرا رئيسية في الخلفية بدقة 50 ميجابيكسل.