تسريب مواصفات الساعة الذكية Samsung Galaxy Watch 6

تقدم شركة سامسونج Samsung واحدة من أفضل الساعات الذكية العاملة بنظام أندرويد على الإطلاق، مع كثير من الميزات الحصرية والتكنولوجيا الفائقة الحداثة والروعة ومع ذلك تشعي العلامة التجارية إلى تحسين جودة منتجاتها وتجربة المستخدم بشكل متواصل، وستقدم ساعتها الفلاج شيب الجديدة جالاكسي ووتش 6 بتصميم جديد.

على الرغم من تقديم سامسونج واحدة من أكثر الساعات الذكية نجاحا وشعبية بين المستخدمين عندما يتعلق الأمر بنظام Wear OS القابل للارتداء ، لا تزال هناك أشياء قليلة هنا وهناك يمكن تحسينها مع كل طراز جديد مثل إضافة تقنيات جديدة وربما تحسين مظهرها.

Galaxy Watch

استمرت الشركة الكورية في طرح سلسلة جالاكسي ووتش Galaxy Watch سنة وراء سنة بمظهر مألوف يمكن التعرف عليه بسهولة، مع اعتمادها تصميم مرآة شاشة مسطحة مع التاج المدوار، بعدها تخلت عن التاج المدوار المادي في أحدث إصداراتها ، إلا أنها تمكنت من الحفاظ على التصميم العام مشابهًا إلى حد ما للموديلات الأقدم.

وفقا لتقرير xda-developers يبدو أن شركة Samsung قد تتطلع إلى تغيير الأمور من خلال الجيل التالي من ساعة Galaxy الذكية، حيث كشف تسريب جديد عن بعض التفاصيل المتعلقة بتصميم طراز سلسلة سامسونج جالاكسي ووتش Samsung Galaxy Watch 6.

Galaxy Watch

ألمح التسريب الجديد إلى أن طراز الساعة الذكية الرائد القادم من الشركة سيحتوي على تصميم مرآة زجاجية منحنية، وفقا لحساب Ice Universe على موقع "تويتر"، على ما يبدو فإن الجيل الجديد من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء سيعيد تصميم الزجاج المنحني الذي ظهرت عليه بعض طرازات Galaxy Watch السابقة في الماضي.

حتى الآن لا توجد معلومات إضافية عن Galaxy Watch 6 ولكن من المتوقع خلال الفترة القادمة أن تزهر تسريبات وصور أكثر عن الساعة قبل ظهورها رسميا حيث من المقرر إطلاق Galaxy Watch 6 في وقت لاحق من هذا العام.