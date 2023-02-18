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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال Samsung Galaxy A03 في السعودية

Samsung Galaxy A03
Samsung Galaxy A03

تطرح شركة  سامسونج  مجموعة واسعة من الجوالات التي تناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية والطبقات، وتهتم جدا بالأجهزة متوسطة المدى من سلسلة A ودائما ما تجدها متميزة بألوان الشاشة النابضة بالحياة وجودة الكاميرات.

من أفضل جوالات فئة A هو جوال  سامسونج  جالاكسي A03 الذي يتوفر في المملكة العربية السعودية بسعر 599 ريال سعودي مع إصدار ذاكرة وسعة تخزين 3 جيجابايت رام و 32 جيجابايت روم.

Samsung Galaxy A03

المواصفات الكاملة لجوال Samsung Galaxy A03

وفقا لموقع gsmarena يأتي مع شاشة عرض PLS LCD قطرها 6.5 بوصة، تقدم جودة ودقة وضوح 720x1600 بيكسل مع كثافة بيكسلات 270 بيكسل ونسبة شاشة إلى عرض 81.8%.

يتم تشغيل جهاز “سامسونج  جالاكسي A03” بواسط معالج Unisoc T606 بدقة تصنيع 12 نانو، ومعالج وحدة مركزية من 8 نواة، بتردد أقصى 1.6 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك Mali-G57 MP1، مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 3 أو 4 جيجابايت ومساحة تخزين 32 أو 64 أو 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها من خلال منفذ بطاقة microSDXC.

Samsung Galaxy A03

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يحزم الجاهز بطارية مدمجة سعتها 5000 مللي أمبير ونظام تشغيل أندرويد 11 قابل للترقية إلى 13 مع واجهة مستخدم One UI core 5، و وزن إجمالي 196 جم، وأبعاد طول 164.2 مم و عرض 75.9 مم وسمك 9.1 مم.

يأتي الجوال بكاميرات ثنائية في اللوحة الخلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة والثانية مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع فلاش ليد، بينما الكاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابيكسل.

يأتي الجهاز مع مستشعر تسارع وتقارب، ويدعم شبكات واي فاي  802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS.

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