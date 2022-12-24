  دكتور وممرضة في يدك.. اعرف سعر ومواصفات ساعة سامسونج جالاكسي 5

تقدم شركة "سامسونج" للإلكترونيات ساعتها الجديدة جالاكسي ووتش 5 والتي تأتي بعدة مزايا خاصة بالحفاظ على الصحة وضبط ساعات لنوم.

وفقا للموقع الرسمي للشركة الكورية الجنوبية، تتميز ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 5 بفحص للصحة على مدار الـ 24 ساعة حتى وقت النوم حيث يمكنك مراقبة ساعات نومك مع تقنية تتبُّع النوم المحسّنة كما يمكنك وضع خطط متعددة لأوقات النوم.

سامسونج جالاكسي ووتش 5

كما أن الساعة يمكنها اكتشاف الشخير والتمييز بين مراحل النوم المختلفة، مثل فترة الاستيقاظ، والنوم الخفيف، والنوم العميق، وفترة النوم التي تتميز بحركة العين السريعة، وذلك عن طريق استخدام 8 رموز مختلفة لمراحل النوم مستخدمة ايقونات للحيوانات.

تأتي ساعة سامسونج Galaxy Watch 5 بمستشعرات لمراقبة أداء قلبك، من خلال خاصية Samsung BioActive Sensor القوية تقوم بثلاثة وظائف مختلفة، منها مستشعر تحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية، ومخطط القلب الكهربائي (ECG) الذي يتابع بدقة سرعة ضربات قلبك ونظمه على مدار اليوم لكشف أية اختلالات، وهناك أيضا مستشعر معدل ضربات القلب البصري.

من مميزات سامسونج جالاكسي ووتش 5 أيضا أنها الساعة الذكية المثلى لمحبي الرياضة لأنها تتابع سير خطواتك وتحسبها والسعرات الحرارية التي تفقدها مع ممارسة الرياضة تحسب ساعتك خطواتك كما أنها مزودة بأكثر من 90 تمريناً رياضيا يمكنك تتبعه.

سامسونج جالاكسي ووتش 5

الساعة الذكية جالاكسي ووتش 5 تأتي ببطارية سعة 410 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع، لن يستغرق شحنها سوى 30 دقيقة للوصول إلى 40%، كما أنها بشاشة مصنوعة من الكريستال الياقوتي المقاومة للماء وانسكاب السوائل وتستحمل معك روتينك اليومي.

يبلغ الوزن الإجمالي لساعة سامسونج جالاكسي ووتش 5 ما يصل إلى 33.5 جرام مع حجم 44 مم ومتوفرة بألوان الفضي والذهبي الزهري والجرافيت، مع نظام تشغيل Wear OS.

يبلغ حجم الشاشة 1.4 بوصة مع عمق لون 16M، من نوع Super AMOLED ودقة وضوح ‎450 x 450‎ مع معالج ثنائي النواة بسرعة 1.18 جيجاهرتز، حجم ذاكرة الرام 1.5 جيجابايت وحجم ذاكرة الروم 16 جيجابايت، ويبلغ ثمنها 9,750 جنيه مصري.

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