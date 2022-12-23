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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منها هاتف قابل للطي… اعرف كل منتجات "جوجل" الجديدة حتى عام 2025

جوجل بيكسل
جوجل بيكسل

بدأت شركة "جوجل" Google من خلال هواتف "بيكسل" أن تكتسب بعض الشعبية والقوة السوقية مؤخرا، وعلى الرغم من كونها  ما زالت بعيد عن المنافسة المباشرة مع  سامسونج  أو آيفون إلا أن سلسلة Pixel 6 أصبحت الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا من قبل العلامة التجارية.

وفقا لتقرير موقع "androidauthority" تستعد حاليا العلامة التجارية الأمريكية أن تكشف عن هاتفها الجديد Pixel 7 وبالفعل ظهرت تسريبات تخص  سلسلتي هواتف Pixel 7a و Pixel 8 ، ومع ذلك ، فقد كشف تقرير مسرب للتو عن خارطة طريق هواتف جوجل الذكية التي تنوي إطلاقها في الفترة من 2023 وحتى 2025.

بدءًا من عام 2023 ، يُقال إن "جوجل" ستطلق Pixel 7a (الذي يحمل الاسم الكودي "lynx") و Pixel Fold (الاسم الكودي "felix") في شهر شهري أبريل أو مايو. Pixel 7a هو هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية المناسب للطبقة المتوسطة ويشاع أنه سيكون به عدة ترقيات وتحسينات إضافية بالمقارنة مع Pixel 6a مع شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز بدلاً من 60 هرتز.على الرغم من أن جوجل Pixel 6a ، تفوق على جوجل Pixel 7 Pro وكذلك iPhone 14 Pro ليفوز بأفضل أداء كاميرا في هاتف ذكي خلال اختبار الكاميرا العمياء MKBHD.

لاحقًا في عام 2023 ، تنوي شركة جوجل إطلاق سلسلة Pixel 8. سيكون طراز الفانيليا أقل قليلاً في الحجم من Pixel 7 ، بينما سيكون Pixel 8 Pro بنفس حجم Pixel 7 Pro. وبخلاف وجود معالج وحدة مركزية Tensor G3 جديد، من المتوقع أن تكون سلسلة Pixel 8 مشابهة تمامًا لسلسلة Pixel 7 من حيث المواصفات.

جوجل بيكسل

من المقرر إطلاق Pixel 8a في عام 2024 ، ولكن من الممكن للخطة أن تتغير وفقا لحجم مبيعات وتقبل المستهلكين لهاتف Pixel 7a ، قد يتم التخلي عن هذه الخطة وإطلاق هاتف من سلسلة بيكسل A كل عامين بدلا من كل عام، من المتوقع أن يكلف هاتف Pixel 8a ما يصل إلى 499 دولارًا عند إطلاقه ، أي بزيادة قدرها 50 دولارًا عن الإصدار السابق عليه.

من المقرر أن تطلق جوجل في عام 2024 سلسلة هواتف بيكسل 9 التي تتشكل من 3 طرز مختلفة في حجم الشاشة والإمكانيات، سيكون هناك هاتف Pixel 9 الرئيسي الذي من المتوقع أن يكون أصغر حجما من Pixel 8 ، وهاتف Pixel 9 Pro مع شاشة بحجم 6.7 بوصة ، وطراز ثالث من مستوى Pro مع شاشة أصغر بحجم 6.3 بوصة وجميع ميزات جهاز Pro الأكبر حجمًا، وهنا تحاول جوجل تقليد  شركة آبل؛ على غرار ما فعلته مع هاتفها iPhone Pro بحجم 6.3 بوصة، في حين أن طراز Pro Max يأتي مع شاشة مقاس 6.7 بوصة، سيتم تضمين Tensor G4 SoC في جميع هذه الأجهزة الثلاثة الجديدة.

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في عام 2024 ، ستطلق جوجل سلسلة هواتف قابلة للطي وحتى الآن لم تعلن عن أي تفاصيل عنها، واعتمادًا على مدى نجاح سلسلة هواتفها في عامي 2023 و 2024 ، قد تختار الشركة مسارات بديلة ومختلفة عن المخطط لها مع عام 2025. 

إذا أصبحت الهواتف القابلة للطي حقيقة واقعة في Google فستظهر لأول مرة في خريف 2025 جنبًا إلى جنب مع هواتف سلسلة بيكسل الثلاثة، إذا لم تصدر الهاتف القابل للطي ، فسنرى بدلاً من منه هاتف بيكسل رابع  تشمل نموذج قياسي وآخر بحجم أصغر و أكبر مع إصدار Pro بأحجام مختلفة.

هاتف قابل للطى جوجل بيكسل Google Pixel 7a Pixel 8 iPhone 14 Pro Pixel 7 Pro Pixel 6a Pixel 8a Pixel 9 Pixel 9 Pro iPhone Pro سامسونج آيفون

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