جوجل تعرف موقعك بالتحديد.. فعل هذه الخطوات فورا لمنع تتبعك

تقوم عدد من الشركات مثل جوجل وميتا وتيك توك وغيرها بالاطلاع على معلومات الموقع الخاصة بالمستخدمين، وتخزين بياناتهم الشخصية من أجل بيعها لأغراض إعلانية، ولكن إذا كان لديك أحد تطبيقات الخرائط على هاتفك الأندرويد أو الآيفون، فستكون هذه فرصة أكبر لتتبع الموقع الفعلي الخاص بك، وليس فقط معرفة بعض البيانات.

وبحسب موقع CNET فإنه بعد تحقيق أجرته وكالة Associated Press عام 2018 ، أضافت جوجل ميزات لتسهيل التحكم في الموقع والبيانات الأخرى المحفوظة ، وما يتم حذفه باستخدام ميزات مثل بياناتك في الخرائط والبحث ، والتي تمنحك وصولاً سريعًا إلى عناصر التحكم في الموقع، ومع ذلك ، تم رفع دعوى قضائية ضد جوجل من قبل عدة ولايات في يناير 2022 بسبب استخدامها لبيانات الموقع.

ودافعت جوجل حينها عن نفسها ضد الاتهامات ، قائلة إن الادعاءات غير دقيقة وتستند إلى تأكيدات قديمة لإعداداتها. وفقا للموقع فإن هناك عدد من الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من تتبع جوجل لموقعك الجغرافي واستخدام بيانات الموقع بشكل مستمر:

كيفية إيقاف تشغيل تتبع الموقع في جوجل

سيؤدي تعطيل التتبع إلى منع جوجل من تخزين معلومات الموقع الجديدة ، لكنه لا يحذف أي بيانات سابقة تم جمعها، إليك كيفية حذف هذه المعلومات.

1. افتح Google.com على متصفح الويب المخصص للكمبيوتر أو الهاتف الذكي ، وقم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك باستخدام الزر في الزاوية اليمنى العليا.

2. بعد تسجيل الدخول ، حدد رمز المستخدم الخاص بك في الزاوية اليمنى العليا وحدد إدارة حساب جوجل الخاص بك.

3. حدد الخصوصية والتخصيص.

4. ضمن الأشياء التي قمت بها والأماكن التي زرتها ، حدد سجل المواقع داخل مربع إعدادات السجل، وهذا يفتح عناصر التحكم في النشاط.

5. حدد إدارة المحفوظات بالقرب من أسفل الصفحة. يؤدي هذا إلى فتح خريطة بخط زمني أعلى الزاوية اليسرى. تُظهر الخريطة المكان الذي كنت فيه ويظهر الجدول الزمني مكانك في أي وقت.

6. لحذف موقعك لتاريخ معين ، حدد التاريخ في الجدول الزمني، وسيتم بعد ذلك عرض هذا التاريخ أسفل الجدول الزمني. حدد أيقونة سلة المهملات على يمين التاريخ. في النافذة المنبثقة ، حدد حذف اليوم.

7. لحذف كل محفوظات موقعك مرة واحدة ، حدد رمز سلة المهملات بالقرب من الزاوية اليمنى السفلية من الخريطة بالقرب من خيارات عرض الخريطة والقمر الصناعي.

8. في النافذة المنبثقة ، حدد المربع الذي يقول "I understand" أو "أنا أفهم"، وأريد حذف سجل المواقع بالكامل، وحدد حذف سجل الموقع.

كيفية حذف موقعك وسجل نشاطك تلقائيًا

1. افتح Google.com علىمتصفح الويب المخصص للكمبيوتر أو الهاتف الذكي ، وقم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك باستخدام الزر في الزاوية اليمنى العليا.

2. بعد تسجيل الدخول ، حدد رمز المستخدم الخاص بك في الزاوية اليمنى العليا وحدد إدارة حساب جوجل .

3. حدد الخصوصية والتخصيص.

4. ضمن الأشياء التي قمت بها والأماكن التي زرتها ، حدد نشاط الويب والتطبيق أو سجل الموقع داخل مربع إعدادات السجل. يؤدي هذا إلى فتح عناصر التحكم في النشاط للإعداد الذي تريد تغييره.

6. حدد اختيار خيار الحذف التلقائي ضمن الحذف التلقائي.

7. حدد الإطار الزمني الذي تريده (3 أشهر أو 18 شهرًا أو 36 شهرًا) من نشاط الحذف التلقائي الأقدم من القائمة المنسدلة.

8. حدد التالي.

9. حدد فهمت.