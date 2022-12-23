قسط حتى 12 شهرا… أعرف سعر ومواصفات سامسونج جالاكسي A13

يمكنك الآن شراء جهاز سامسونج جالاكسي A13 بخطط للتقسيط يمكن أن تمتد لـ 12 شهر مع ميزات إضافية أبرزها تأمين على الشاشة لمدة 6 شهور واشتراك في خدمة Spotify Premium لمدة 3 أشهر مجانا واشتراك في YouTube Premium لمدة شهرين مجانا أيضا من خلال الشراء من الموقع الرسمي، كما يمكن أيضا شراؤه من أمازون بـ 5,399 ألف جنيه فقط.



وفقا للموقع الرسمي لشركة سامسونج يتم تشغيل Samsung A13 من خلال معالج ثماني النوى Exynos 850 مع سرعة وحدة المعالجة المركزية 2 جيجاهرتز وشريحة معالجة رسومات الجرافيك Mali-G52

ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلي روم 128 جيجابايت مع منفذ دعم الذاكرة الخارجية لزيادة مساحة التخزين لتصل إلى 1 تيرابايت من خلال MicroSD.



يأتي هاتف سامسونج جالاكسي A13 مع شاشة من نوع PLS LCD

مساحة 6.6 بوصة مع دقة وضوح 1080x2408 وكثافة بيكسلات 400 بيكسل لكل بوصة وجود FHD+، لتشاهد كل أفلامك وفيديوهاتك بوضوح ونقاء في الصورة، مع شاشة حماية Corning Gorilla Glass 5 ويتم تشغيله بنظام أندرويد 12 و واجهة مستخدم One UI 4.1.

سامسونج جالاكسي A13



من المزايا المهمة في سامسونج جالاكسي A13 البطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة التي تستمر لمدة يومين كاملين دون انقطاع وبالتالي لن تؤخرك أبدا عن أداء كل مهامك.



لعشاق التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو هذا الهاتف يحقق قدرا كبيرا من تطلعاتك بسبب وحدة الكاميرات الخلفية الرباعية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل والكاميرا التي تركز على العمق والتقاط التفاصيل بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، أما كاميرا السيلفي الأمامية فهي بدقة 8 ميجابيكسل.



يمكنك شراء الهاتف عبر الضغط على هذا الرابط

https://www.amazon.eg/%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AC-A13-%D8%AC%D9%8A%D8%AC%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%8C/dp/B0B3MRTTVG