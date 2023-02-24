بداية من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات هاتشباك جديدة في مصر |صور

هناك العديد من السيارات المطروحة داخل السوق المصري من فئة الهاتشباك، والتي تتنوع بحسب ابعادها الخارجية، والتجهيزات الفنية والتقنية، نسبة لكل علامة تجارية واصدار، وتمكنت تلك الفئة خلال تاريخها الممتد ان تستخوذ على اعجاب الكثير من محبي عالم السيارات.

ويرجع هذا الأمر إلى عدة مقاومات ومنها، سهولة الاصطفاف مقارنة بفئة السيدان والـ SUV، بالإضافة إلى التصميم العصري، والتقنيات الفنية، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات هاتشباك جديدة في مصر.

5 سيارات هاتشباك جديدة في مصر

5 سيارات هاتشباك جديدة في مصر

نبدأ قائمة السيارات بالنسخة سوزوكي اسبريسو موديل 2022، والتي تعد من ارخص سيارات الهاتشباك المقدمة في مصر، حيث يقارب سعرها حاجز الـ 300 الف جنيه، وهي سيارة ذات محرك صغير سعة 1000 سي سي، بقوة 67 حصانا، و 90 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات.

وتقدم شركة اوبل السيارة كورسا موديل 2023 في جيلها الجديد بسعر يبدأ من 679.990 الف جنيه، حتى 719.990 الف جنيه، وتتمتع السيارة بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، مع محرك تيربو سعة 1200 سي سي، 3 سلندر، بقوة 130 حصانا، وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مع مدة زمنية تقدر بـ 8.7 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة.

5 سيارات هاتشباك جديدة في مصر

وتدفع شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الالمانية بالنسخة B200 موديل 2022، والتي تقدم بفئة وحيدة من التجهيزات بسعر مليون و 275 الف جنيه، حيث تتمتع بمحرك 1300 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة 163 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، مع ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية.

5 سيارات هاتشباك جديدة في مصر

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 223 كم/ساعة، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 8.2 ثانية، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.7 لتر لكل 100 كم، بينما تنافس شركة سيارت بالنسخة الشهيرة ابيزا 2023 بسعر 785 الف جنيه.

5 سيارات هاتشباك جديدة في مصر

وتمتلك السيارة سيات ابيزا 2023 محرك تيربو سعة 1000 سي سي، بقوة قدرها 115 حصانا، و 200 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 9.5 ثانية.

ويدفع الصانع الايطالي النسخة فيات 500 التي تعد اصغر سيارة هاتشباك في مصر، حيث يبلغ سعرها نحو 684.900 جنيه، وتمتلك السيارة مفهوم ثنائي الابواب، مع مساحة تخزين تتسع إلى 269 لتر، ونسبة طول كلي بلغت 3546 مم، و 1627 مم للعرض، و 1488 مم للارتفاع.

5 سيارات هاتشباك جديدة في مصر

كما ترتكز السيارة فيات 500 على قاعدة عجلات بطول 2300 مم، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، ينتج قوة اجمالية بلغت 100 حصانا، وعزم دوران 131 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، مع قدرة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 10.5 ثانية.