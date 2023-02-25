الرئيس السيسي يعلن مفاجأة سارة.. انخفاض أسعار الدواجن والكتاكيت.. رسائل عاجلة من البحوث الفلكية| توك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي يعلن مفاجأة سارة لـ سكان هذه المحافظة .. فيديو

عرضت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية على "يوتيوب"، فيديو يرصد متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة.

الكيلو بـ 65 جنيها.. طرح 1000 طن دواجن مجمدة بأسواق المحافظات

أكد محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية، أن الدولة المصرية لها أرصدة كبيرة من الدواجن المجمدة، يمكن أن تكفي إحتياجات السوق المحلي لما بعد شهر رمضان.

بعد تمزّق مفصل اليد .. تطور في حالة مصطفى كامل الصحية

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة في يده.



تخلص آخر السنة | توجيه علني من الرئيس السيسي .. تفاصيل

عرضت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية على يوتيوب، فيديو يرصد متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة.



حصل 12 الظهر | البحوث الفلكية يعلن درجة زلزال السويس

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، توضيحات مهمة عن حقيقة وجود زلزال في السويس والإسماعيلية والقاهرة وانحسار مياه البحر المتوسط.

رانيا علواني: قالوا عليَّ إخوانية لما ارتديت الحجاب.. ونفسي أرجع له تاني

قالت فراشة السباحة العالمية رانيا علواني إنها قررت اعتزال رياضة السباحة، أثناء دراستها في أمريكا للطب 5 سنوات.



رجاء وطلب عاجل من ياسمين عز للمشاهدين على الهواء.. فيديو

قدمت الإعلامية ياسمين عز رجاء عاجلا للمواطنين على الهواء، قائلة:" أستوصي بعامل الديليفري خيرا.



موعد انتهاء أزمة الدواجن في مصر .. تفاصيل

أكد دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، ان حل أزمة الدواجن تحتاج 4 شهور، وذلك لخروج دورتين من انتاج الدواجن وتوفير المستورد طوال تلك المدة.



انخفاض جديد .. مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد انتشار البرازيلي

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرف القاهرة التجارية، أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن.



رسائل هامة وعاجلة من البحوث الفلكية للمواطنين|شاهد

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، توضيحات هامة عن حقيقة وجود زلزال في السويس والإسماعيلية والقاهرة وانحسار مياة البحرالمتوسط، ووجه رسائل مطمئنة للمواطنين.



انخفاض 30%.. مفاجأة في أسعار الكتاكيت| فيديو

أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الدولة لديها تدخل واضح في حل أزمة الدواجن.