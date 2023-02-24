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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكيلو بـ 65 جنيها.. طرح 1000 طن دواجن مجمدة بأسواق المحافظات

أكد محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية، أن الدولة المصرية لها أرصدة كبيرة من الدواجن المجمدة، يمكن أن تكفي إحتياجات السوق المحلي لما بعد شهر رمضان.

 

وقال محمد أبو مندور،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم، عبر فضائية "دي أم سي"، ان هناك مخطط من قبل لجنة التعاقدات المركزية، من خلال ضخ 110 طن دواجن محلية مجمدة بسعر 65 جنيها، إضافة إلى ضخ 1000 طن من الدواجن المجمدة على مستوى محافظات الجمهورية.

 

وتابع ، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية، أن 5 شركات ستعمل على ضخ المنتجات على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدا :  لدينا صلاحيات لضخ المزيد خلال الشهور القادمة.

 

 تكثيف المعروض من الدواجن المجمدة 

وأشار محمد أبو مندور إلى أنه كان لا بد من تكثيف المعروض من الدواجن المجمدة خاصة مع أزمة الدواجن الحالية وارتفاع الأسعار، والسعي أن تكون بديل للدواجن العادية 

الدواجن المجمدة السوق المحلي لجنة التعاقدات المركزية شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ارتفاع الأسعار

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