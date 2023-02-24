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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسائل هامة وعاجلة من البحوث الفلكية للمواطنين|شاهد

زلزال
زلزال

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، توضيحات هامة عن حقيقة وجود زلزال في السويس والإسماعيلية والقاهرة وانحسار مياة البحرالمتوسط، ووجه رسائل مطمئنة للمواطنين.

وقال القاضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور"،:" هناك 3 أنوع من الهزات والزلازل، الهزات الأرضية الطبيعية وهزات صناعية وأخيرة الزلازل المولدة".

حالة من القلق الزائد

وعن سؤال هل مصر آمنة؟، قال القاضي،:" علي مدار التاريخ لم يكن هناك زلزلزال مدمر بما فيهم زلزال 92 والذى سجل درجة أقل بكثير من زلزال تركيا.

ووجه رئيس المعهد القومي للبحوث رسائل مطمئة للمواطنين قائلا:"الزلازل لم تزيد عن المعدل الطبيعي خلال السنوات الأخيرة و 80% منها لا نشعر بها ولكن بعد زلزال تركيا هناك حالة من القلق الزائد وهو ما جعل المواطنين يركزون بشكل كبير مع الزلازل"

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