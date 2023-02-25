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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد كريمة: لا مانع من إقامة الرجل في بيت زوجته

أحمد كريمة
أحمد كريمة

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الزواج فى بيت العائلة حال الاتفاق بين الزوج و الزوجة؛، لا يوجد به مشكلة، وأنه لا مانع من إقامة الزوج في بيت زوجته.

وأضاف أحمد كريمة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الرسول- عليه الصلاة والسلام- أقام في بيت السيدة خديجة، ولا توجد مشكلة، و سيدنا موسى- عليه السلام-، عندما عمل وتزوج، تزوج في بيت زوجته.

ولفت إلى أن هذا الأمر ليس مطلقًا، ولكن الزوج مطالب بتوفير مسكن لـ زوجته، ولكن إأذا كان والد الزوجة لديه سكن؛ فلا يوجد مانع.

لا مانع أن تطلب المرأة طلب يد الرجل للزواج منها

وكشف كريمة، عن أنه لا مانع أن تقوم الزوجة، بطلب يد زوجها؛ من أجل الزواج، فلا يحرم على المسلمين إلا من به نهي.

أحمد كريمة الأزهر جامعة الأزهر الزوج كريمة

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