جنون الفنون.. جثة بيكاسو للعرض بدلا من لوحاته

للمرة الأولى تم استبدال لوحات بيكاسو بعرض جثة الفنان الراحل في مدخل صالة معرض مدريد للفن المعاصر.

ووفقا لموقع “اي ر تي نيوز” بين ممرات صالة المعرض، ظهرت جثة غريبة لشخص مُستلق أعلى منصة خشبية، اتضح أنها تمثال للفنان الراحل بيكاسو.

يشكل الجسد المنحوت لبيكاسو، عمل للفنان الإسباني “أوجينيو ميرينو” بعنوان “أكوي موريو بيكاسو” أي (مات بيكاسو هنا).

عرض جثة بيكاسو

تم تنفيذ التمثال في عام 2017، وهو تمثال تم نحته شبيها لجثة بيكاسو الحقيقية، وكانت الملابس حقيقية ومشابهة للتي كان يرتديها وهي قميص بريتون مخطط أزرق ، بنطلون كتان أبيض ، حذاء إسبادريل.

العمل أيضًا أكبر من جثته الحقيقية، إذ بلغ طول بيكاسو واقفا 5 أقدام و 4 بوصات ، بينما يبلغ طول التمثال أكثر من 6 أقدام.

وفقًا للنشرة الإسبانية El País ، فإن التمثال نجح في تركيز مجموعات المتفرجين في يوم الافتتاح، ووصفت أن العمل كان لتجسيد فكرة الموت كتذكار أبدي.

لكن الغريب تم نقد التمثال على أنه ذو تأثير سلبي على السياحة الجماعية، والمجمع الصناعي لمعرض الفن ، والتصوير الذاتي العام للمجال الثقافي، لكن في الوقت نفسه حرص رواد المعرض التقاط صورة لأنفسهم بجوار جسد بيكاسو.

شرح صاحب التمثال الفكرة الأساسية له، وقال: "يعد التمثال في الأساس رمزا سياحيًا صنعناه استنادًا إلى كتاب Dean MacCannell لعام 1976، لأنه وصف المجسمات الشخصية واحدة من خصائص عامل الجذب، وبالنسبة لنا، كان هذا في الأساس ما تحول إليه عالم الفن والمعارض الفنية.

ويُعرض التمثال في المعرض المستمر حتى 26 فبراير الجاري، ويقدر سعر التمثال بمبلغ قد يصل إلى 45000 يورو.