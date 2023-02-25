بيغنيلي.. بشرى برفقة سامو زين في أحدث ظهور من دبي

شاركت الفنانة بشرى، صوراً جديدة لها برفقة الفنان سامو زين في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقعالتواصل الاجتماعي في خاصيه استوري “إنستجرام”.

وعلقت علي الصوره بيغنيلي سامو زين مولعه في the fashion factor

وعلى صعيد آخر، نشرت الفنانة بشرى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف عنتحقيق أغنيتها الجديدة “أنا مشكلة” مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

وقالت بشرى : “مليون مشاهدة على يوتيوب في 24 ساعة.. شكرا لكل الفانز والمستمعين، وعام جديد سعيد علىالجميع”.

أغنية “أنا مشكلة” والتى تقدمها بشرى من كلمات بشرى، وألحان وتوزيع إسلام صبري.

أنا مشكلة، هي ثالث أغاني الألبوم بعد طرح أغنيتي "الليل و 369" وحققت من خلالهم ردود أفعال إيجابية ونسبةمشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات.