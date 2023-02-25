عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحرمان من توصيل المرافق حال عدم التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 5 حالات يعتبر فيها طلب التصالح باطلًا رغم الموافقة عليه، لارتكاب صاحب طلب التصالح مجموعة من الإجراءات المخالفة للقانون واللائحة التنفيذية، ما يجعل قبول طلب التصالح كأن لم يكن، ويسقط حق المواطن في تقنين أوضاع المبنى المخالف.

وفي وقت سابق ؤافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب نهائيا على مشروع القانون، ومن المقرر عرض تقرير بشأنه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته وإصداره نهائيًا، وإحالته لرئيس الجمهورية الذي يصدق عليه، لتصدر بعده الحكومة اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون.

ونصت المادة 14 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه تصدر السلطة المختصة  قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويؤدي رفض طلب التصالح في مخالفات البناء إلى الحرمان من الخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة، حيث نص مشروع القانون على أنه في حال رفض طلب التصالح، يمنع توصيل المرافق إلى المباني المخالفة، وإذا كانت قد تم توصيلها بالفعل، يتم تقديمها دون أوجه دعم من الدولة، أي بتكلفتها الفعلية.

ويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

التصالح قانون التصالح مشروع قانون التصالح مخالفات البناء النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانيه نزل 50 جنيه في يوم واحد|هبوط قاسي بأسعار الدواجن بعد طرح البرازيلي

فرصة اتجوز بسرعة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد ارتفاعه 13 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بعد التراجع المستمر

بشرى سارة| سببان عاجلان لانخفاض سعر الدجاج خلال أيام .. تفاصيل

حبس 6 سنوات.. أول تعليق من الفتاة الفرنسية بعد سجن سعد لمجرد

لتنفيذ حكم حبسه شهرا.. مرتضى منصور يسلم نفسه للمحكمة

5 علامات للتفرقة بين كيس الدجاج البرازيلي الأصلي من المغشوش

ترشيحاتنا

الأرصاد تناشد المواطنين: لا تنخدعوا بالدفء|تفاصيل

مباراة تصحيح المسار.. موعد مواجهة منتخب مصر للشباب والسنغال والقناة الناقلة

عدد ضخم.. 61 هزة أرضية تضرب سوريا

ليس الآن.. بايدن يؤكد نيته إعلان الترشح لولاية ثانية

الأهلي يستدرج صن داونز لإدراك حظوظه في دوري أبطال أفريقيا.. الليلة

تحت شعار لا بديل عن الفوز.. الأهلي يواجه صن داونز الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المضاد الحيوي.. مكون يعالج الانفلونزا ونزلات البرد فورا

بعد وفاة أسرة كاملة ...كيف نحمي أنفسنا من تسريب الغاز؟

ببنطلون لافت... رضوى الشربيني تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

معجزة.. لحظة نجاة سائق شاحنة من أسفل عجلات قطار.. فيديو

فيديو

بتاع كشري.. تفاصيل القبض على طبيب السويس المزيف| فيديو جراف

قضينا أوقاتا رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

هزات أرضية متتالية .. هل دخلت مصر حزام الزلازل ؟

أماكن بيع الفراخ البرازيلي المجمدة وقائمة أسعارها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ