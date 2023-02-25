هل يجوز تشغيل القرآن وتركه أثناء النوم؟ مجدي عاشور يجيب

“هل يجوز تشغيل القرآن وتركه أثناء النوم؟”، قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن تشغيل القرآن الكريم عبر الراديو أو جهاز تسجيل أثناء أوقات العمل وعدم التركيز في كل ما يٌسمع، لا يأثم عليه الإنسان بل يثاب عليه ما دام يريد سماع أو إسماع غيره للقرآن الكريم.

وأوضح الدكتور مجدي عاشور، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردًا على سؤال: “هل يجوز تشغيل القرآن وتركه أثناء النوم؟”، أن تشغيل القرآن أثناء النوم جائز، خصوصًا إن كان الإنسان يشعر بالطمأنينة والراحة بسماعه قبل نومه، مشيرا إلى أن القرآن لا يسمعه الإنسان فقط، لكن هناك مخلوقات غيره تذكر الله وتحب كلامه كما قال تعالى: «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» (الإسراء).

أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم

1- الحفظ على شيخ حتى تكون التلاوة صحيحة، وعند المراجعة على الشيخ سوف يتم التثبت من الحفظ الصحيح.

2- القدر المراد حفظه يختلف من إنسان إلى آخر، ولكن يستحب أن يكون ربعا أو أقل على حسب الوسع والطاقة ولكن لا يزيد على ربع.

3- أن يحفظ القدر المراد خمس آيات خمس آيات… إلخ، وهناك أثر عن سيدنا على رضي الله عنه “من حفظه خمسا لم ينسه”، وبعد الحفظ تتم مراجعة الكل عدة مرات.

4- تتم مراجعة المحفوظ كل يوم لمدة أسبوع، ثم ينضم المحفوظ للماضي.

5- يراجع الماضي من أوله إلى آخره كل أسبوع مرة إن أمكن وإلا ففي أسبوعين.

6- من أراد تثبيت الحفظ فليكن له ختمة في صلواته يقرأ فيها ما حفظه في الصلوات السرية في الفرض والنقل حسب الإمكان، بمعنى أن يقرأ كل يوم 4 أو 5 من أرباع القرآن حتى يختم ما حفظه، وكلما انتهى من الآخر عاد إلى الأول هكذا طوال العمر.