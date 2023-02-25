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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. فرجاني ساسي على أعتاب العودة للزمالك| تفاصيل

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

أكد تقرير صحفي اقتراب النجم التونسي فرجاني ساسي، لاعب فريق الدحيل القطري، من العودة إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع “football tunisien”، فإن فرجاني ساسي يستعد لمغادرة نادي الدحيل بنهاية الموسم الجاري، بالاتفاق مع إدارة النادي القطري.

وأضاف الموقع، أن نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة مع فرجاني ساسي، ولم يرفض اللاعب فكرة العودة من جديد لصفوف القلعة البيضاء.

وأشار الموقع، أن فرجاني ساسي رفض عرضا من بيراميدز للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ولعب فرجاني ساسي في صفوف نادي الزمالك خلال لفترة من 2018 حتي 2021، ثم رحل إلى الدحيل القطري في صفقة انتقال حر.

الزمالك يستعد لمواجهة الترجي

 

في سياق آخر، يستعد فريق الزمالك لمواجهة الترجي التونسي اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك أمام شباب بلوزداد في الجولة الأولى من دور المجموعات، ثم تعادل مع المريخ السوداني سلبيا في الجولة الثانية.

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