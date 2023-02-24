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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حقيقة عودة النجم التونسي فرجاني ساسي إلى الزمالك.. تفاصيل

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

هل يعود فرجاني ساسي إلى الزمالك؟ شغل هذا التساؤل بال العديد من جمهور الفارس الأبيض خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة في ظل تدوال أنباء عن رغبة النجم التونسي في العودة إلى القلعة البيضاء.

وأشارت التقارير التونسية المتداولة، إلى وجود اتفاق بين نادي الدحيل القطري وفرجاني ساسي على إنهاء التعاقد بين الطرفين بنهاية الموسم الجاري.

هل يعود فرجاني ساسي إلى الزمالك؟

وكشف موقع football Tunisien، أن فرجاني ساسي يتفق مع الدحيل القطري علي إنهاء التعاقد بنهاية الموسم الجاري، حيث ستكون الوجهة المقبلة الأقرب إلى فرجاني هي العودة إلي الزمالك مجدداً، وفقا لمصادر مقربة من اللاعب.

الحديث عن عودة فرجاني إلى الزمالك مجددا ليست بالأمر الجديد، حيث سبق وكشفت الإذاعة التونسية "إذاعة Fm التونسية"، أن فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي قد يعود للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأرجعت الإذاعة التونسية، توقعاتها إلى أن فرجاني ساسي لم يقدم أداء جيدا مع فريقه الحالي ولم يواصل تألقه السابق في الزمالك، لذلك يقترب من العودة للزمالك، إلا أن ذلك لم يحدث وقتها.

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وزادت توقعات عودة فرجاني ساسي إلى الزمالك، عقب إصابة اللاعب الأخيرة، والتي غاب على إثرها عدة مباريات.

ووفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي لنادي الدحيل، فإن ساسي تعرض للإصابة في العضلة الضامة في مباراة الوكرة والتي جاءت ضمن الجولة الأولى.

وخرج فرجاني ساسي من قائمة الدحيل بعد إصابته وانضم الجزائري عدلان قديورة عوضا عنه.

بعدها ارتبط اسم ساسي بالخروج من نادي الدحيل بحسب تقارير صحفية قطرية وتونسية، قبل أن يخرج سالم المري مدير قطاع الكرة مؤكدًا بقاء اللاعب حتى نهاية عقده.

ماذا قدم ساسي مع الزمالك والدحيل؟

فرجاني ساسي انتقل إلى الدحيل في الصيف قبل الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك، حيث يرتبط صاحب الـ30 عامًا بعقد حتى عام 2024.

منذ انضمامه إلى الدحيل في يوليو 2021 حتى الآن، لم يقدم فرجاني ساسي المستوى المتوقع منه كما كان في الزمالك، حيث ساهم في 6 أهداف فقط (سجل هدفين وصنع 4 آخرين).

وانضم ساسي إلى الزمالك في موسم 2019 وبقي معه لمدة 3 سنوات قبل أن يرحل إلي الدحيل القطري في يوليو 2021 في صفقة انتقال حر .

لعب ساسي مع الزمالك 102 مباراة في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 16 هدفاً وصنع 17 آخرين.

وتوج ساسي مع الزمالك بالعديد من الألقاب أهمها السوبر المصري وكأس مصر وكأس الكونفدرالية الإفريقية، والسوبر الافريقي، بجانب السوبر المصري السعودي.

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