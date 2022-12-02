عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. فرجاني ساسي يقترب من العودة للزمالك في يناير

صدى البلد

 كشفت الإذاعة التونسية عن مفاجأة لجماهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتويه المقبلة. 

 

وأكدت إذاعة Fm التونسية أن فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي قد يعود للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

 

وأضافت أن فرجاني ساسي لم يقدم أداء جيدا مع فريقه الحالي ولم يواصل تألقه السابق في الزمالك. 

 

وأضافت أن فرجاني ساسي يقترب من العودة للزمالك في يناير القادم.

 

txt

أخبار الرياضة|قرار صادم من معلول.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضي منصور لجماهير الزمالك


كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عودة التونسي سيف الدين الجزيري إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان اللاعب يتواجد مع منتخب تونس في بطولة كأس العالم قبل أن يودع نسور قرطاج منافسات البطولة من دور المجموعات لكأس العالم.

وكان الجزيري غاب عن الزمالك في مباراتي المصري في دور الثمانية لكأس مصر وفي الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

txt

يحاسب عند الإخفاق..مرتضى منصور يحسم موقف رحيل فيريرا عقب التعادل أمام المصري

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة  في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم  7 ديسمبر الجاري.

وتعادل فريق الزمالك مع المصري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخمس في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط يحتل المركز الخامس، في حين يرفع الفريق البورسعيدي إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز التاسع.

قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية غدًا الجمعة عقب مواجهة المصري البورسعيدي التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم السبت المقبلة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 7 ديسمبر الجاري. 
وتعادل فريق الزمالك مع المصري بهدفين لكل فريق في لقاء اليوم ليرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط.


وحصد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة الفارس الأبيض أمام المصري التي أقيمت بينهما امس باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان إمام عاشور قد سجل هدف فريقه الأول في لقاء اليوم في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وقدم مستويات جيدة في اللقاء.

مرتضى منصور الزمالك الإذاعة كرة القدم أخبار الرياضة نادي الزمالك الدوري الممتاز البرتغال الدحيل القطري فرجاني ساسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الذهب يتخطى 1850 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

نوع جديد مثير للقلق.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة حول متحورات كورونا الخطيرة

تخلص من حياته في بث مباشر.. قولوا لأبويا يرتاح هاسيبه وأروح عند ربنا

2 دمروا حياتي ادعوا لي.. شاب من الإسكندرية يعلن إنهاء حياته

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبات شغب الملاعب

بسبب الليزر.. قرار عاجل من الـ فيفا بشأن مباراة السنغال وإنجلترا

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

الحق اشتري الكيلو بـ33 جنيه بس.. انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض

موضوعات متعلقة

القومي للمرأة يعقد "الملتقى السنوى لوحدات مناهضة العنف ضد النساء بالجامعات المصرية"

ترشيحاتنا

بقى كارت محروق .. خالد الغندور يعلن مفاجأة صادمة بشأن كهربا

كأس العالم 2022.. ركلة جزاء ضائعة لمنتخب غانا أمام أوروجواي

وزير الخارجية : لدينا شراكات اقتصادية دولية لدعم النمو والتنمية في مصر

رئيس هيئة الكتاب: وزارة الثقافة تعمل على حماية صناعة النشر

علّق حذاءه .. أرقام وهبي الخزري نجم منتخب تونس في كأس العالم

مستشار وزير التموين: سوق الذهب آمن.. وتوقعات بانخفاض الأسعار نحو القيمة العادلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها الأخير..إطلالات غريبة لـ مايا دياب تضعها في مرمى النقد.. شاهد

نشرة المرأة والصحة| صور عروسة نجل الشيف حسن... جمال شعبان يكشف عن وصيته

فوائد خارقة لـ حبوب العدس البني تعالج مرضا خطيرا| تعرف عليها

الفيروس المخلوي.. معلومات خطيرة عن المرض| خالي بالك

فيديو

سر الشباب.. صور ميادة الحناوي تشعل السوشيال ميديا.. فيديوجراف

عقوبات صارمة تنتظر جماهير الزمالك بعد تحطيم مدرجات برج العرب.. فيديو

ارتفاع سعر الذهب وتفاصيل اسعار الدولار اليوم ..فيديو

درجة الحرارة تنخفض إلى 15.. تفاصيل حالة الطقس اليوم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ