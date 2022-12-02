مفاجأة.. فرجاني ساسي يقترب من العودة للزمالك في يناير

كشفت الإذاعة التونسية عن مفاجأة لجماهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتويه المقبلة.

وأكدت إذاعة Fm التونسية أن فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي قد يعود للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت أن فرجاني ساسي لم يقدم أداء جيدا مع فريقه الحالي ولم يواصل تألقه السابق في الزمالك.

وأضافت أن فرجاني ساسي يقترب من العودة للزمالك في يناير القادم.



كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عودة التونسي سيف الدين الجزيري إلى القاهرة خلال الأسبوع المقبل للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان اللاعب يتواجد مع منتخب تونس في بطولة كأس العالم قبل أن يودع نسور قرطاج منافسات البطولة من دور المجموعات لكأس العالم.

وكان الجزيري غاب عن الزمالك في مباراتي المصري في دور الثمانية لكأس مصر وفي الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 7 ديسمبر الجاري.

وتعادل فريق الزمالك مع المصري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخمس في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط يحتل المركز الخامس، في حين يرفع الفريق البورسعيدي إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز التاسع.

قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية غدًا الجمعة عقب مواجهة المصري البورسعيدي التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم السبت المقبلة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 7 ديسمبر الجاري.

وتعادل فريق الزمالك مع المصري بهدفين لكل فريق في لقاء اليوم ليرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط.



وحصد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة الفارس الأبيض أمام المصري التي أقيمت بينهما امس باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان إمام عاشور قد سجل هدف فريقه الأول في لقاء اليوم في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وقدم مستويات جيدة في اللقاء.