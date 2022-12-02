يحاسب عند الإخفاق .. مرتضى منصور يحسم موقفه من رحيل فيريرا عقب التعادل أمام المصري

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفه من رحيل فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول عقب التعادل أمام المصري في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن فيريرا هو المسؤول الأول عن الفريق و في حال الفوز “ بيتشال على الراس ” ولكن في حال الإخفاق يجب أن يحاسب.

واضاف أن الزمالك حاليا يمر بكبوه ويجب على الجماهير دعم الفريق مشددا أنه يدعم فيريرا ومن الصعب أن يرحل حاليا .

واضاف رئيس نادي الزمالك أنه سيدعم فيريرا حتي آخر لحظة مشددا أن الزمالك في أزمة ويجب علي فيريرا التعلم من أخطائه .

واضاف قائلا لجماهير الزمالك “عاوزني أتدخل متعيطوش وتقعدوا تلطموا”.

وفرض فريق المصري البورسعيدي التعادل على نظيره الزمالك بثنائية لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وحطم بعض من جماهير نادي الزمالك الكراسي الخاصة بمدرجات ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك عقب المباراة المثيرة فى أحداثها والتى انتهت بالتعادل الايجابي 2-2.



وتقدم نادي الزمالك بهدف مبكر سجله لاعبه إمام عاشور قبل أن يتعادل لاعب المصري عبدالرحيم دغموم بهدف في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.



وعاد الزمالك للتقدم في الشوط الثاني بهدف سجله لاعبه عمرو السيسي في الدقيقة 56 قبل أن يتعادل أحمد الشيخ للمصري في الدقيقة 60.

ورفع الزمالك رصيده بهذا التعادل للنقطة 8 بفارق نقطة عن الاتحاد والأهلي صاحبا المركزين الرابع والثالث، فيما رفع المصري رصيده إلى النقطة 5 في المركز التاسع.