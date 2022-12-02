تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم

تنطلق مساء اليوم الجمعة الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات في كأس العالم قطر ٢٠٢٢ حيث يواجه منتخب البرازيل نظيره الكاميروني.

ويسعي منتخب البرازيل للفوز أمام الكاميرون لضمان التأهل بالعلامة الكاملة حيث حسم منتخب السامبا التأهل ل دور ال ١٦ عن المجموعه السابعة عقب الفوز أمام سويسرا، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974، وسجل هدف البرازيل الوحيد كاسيميرو في الدقيقة 89.

بينما يرغب منتخب الكاميرون في الفوز أملا في التأهل ل دور ال ١٦ حيث خسر منتخب الكاميرون أولى مبارياته بهدف دون رد ضد سويسرا، قبل أن ينتزع تعادلا صعباً أمام صربيا بنتيجة 3-3، حيث سجل أهداف الأسود كل من: كاستليتو، فينسنت أبو بكر، تشوبو موتي.

موعد مباراة البرازيل أمام الكاميرون فى كأس العالم



وتقام مباراة البرازيل أمام الكاميرون في الجولة الثالثة اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد لوسيل.

ويحتل منتخب البرازيل صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة حتى الآن، بينما يأتي منتخب الكاميرون في المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والكاميرون فى كأس العالم 2022 بقطر



تذاع مباراة البرازيل ضد الكاميرون بث مباشر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، عبر قناتها المفتوحة bein Sports - قناة بي إن سبورت المفتوحة.

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