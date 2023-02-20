زلزال في مصر منذ قليل| هزة أرضية تثير السوشيال ميديا وهذا مركزه|تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من المنشورات التي تفيد بوجود هزة أرضية حدثت منذ قليل في مصر.

هزة أرضية في مصر

لم يكن هناك زلزال قوي بل كانت هزة أرضية ضعيفة، استمرت للحظات، حيث شعر بها عدد كبير من المواطنين، خاصة سكان العاصمة في القاهرة وما حولها.

وكتب العديد من المتابعين، بوستات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، للتأكد من الشعور الذين شعروا به منذ قليل.

أيد العديد من المتابعين، وجود هزة أرضية وقعت بالفعل منذ قليل وشعروا بها، فيما لم يشعر الآخرون بها نظرا لكونها ضعيفة وليست قوية.

هزة أرضية في تركيا وسوريا

في سياق متصل، أفادت وكالة الانباء اللبنانية الرسمية، بوقوع هزة أرضية منذ قليل بقوة 6.3 درجات، شعر بها سكان لبنان وسوريا وفلسطين ومنطقة أنطاكيا جنوب تركيا.

وأفاد مركز الرصد الزلزالي بسوريا، بوقوع هزة أرضية بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، في لواء إسكندرون عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي.

وأعلنت وسائل الإعلام التركي، بوقوع أضرار جديدة بعد الهزة الأرضية الأخيرة في المنطقة، وسماع صوت انهيار مبان في مدينة أنطاكية التركية.

حقيقة وجود زلزال في مصر

وكان قد كشف قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، حقيقة حدوث هزة أرضية في البلاد، في وقت سابق من اليوم الإثنين.

وكشف رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية شريف الهادي أنه لا يوجد أي هزة أرضية تم تسجيلها خلال الوقت الحالي.

كما نشرت الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تأكيدا بعدم وجود أي اهتزازات في مصر.

وكتب المعهد على صفحته في فيسبوك: "السادة والسيدات أصدقاء صفحة المعهد، وصلتنا رسائل كثيرة تسأل عن تسجيل أي أنشطة زلزالية في القاهرة وشعور بعض الأفراد باهتزازات خلال أمس واليوم. المعهد يؤكد عدم تسجيل أي اهتزازات (زلازل) في نطاق القاهرة الكبرى".