بقوة 4.5 درجة.. هزة أرضية قبالة جزيرة صقلية الإيطالية

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، قبالة سواحل جزيرة صقلية الإيطالية.

وحسب “روسيا اليوم”، وقعت الهزة وقعت عند الساعة 01:11 فجر اليوم، وكان مركزها يقع على عمق 17 كم، على بعد 94 كم شمال شرق باليرمو.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وكانت جزيرة صقلية وكالابريا في جنوب إيطاليا تعرضتا لزلزال مدمر في ديسمبر 1908 بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص، وأصاب الدمار منطقة يبلغ نصف قطرها 300 كم.

وخلال لحظات بعد الزلزال، ضرب تسونامي بارتفاع 13م السواحل المجاورة أدى إلى تهدم 93% من الأبنية في مسينا ومات حوالي 70000 مواطن.

ويعتبر هذا الزلزال أحد أكبر الزلازل التي ضربت إيطاليا، وهو معروف باسم "زلزال مسينا".