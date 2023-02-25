تشكيل أتلتيكو مدريد ضد الريال في الدوري الإسباني

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد، في “ديربي مدريد”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

تشكيل أتلتيكو مدريد

وضم تشكيل أتلتيكو مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ناهويل مولينا - سافيتش - هيرموسو - رينيلدو

خط الوسط: ماركوس يورينتي - باريوس - ساؤول نيجيز - كوكي

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - يانيك كاراسكو.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: توني كروس - داني سيبايوس - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل فريق ريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، فيما يتواجد أتلتيكو في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.