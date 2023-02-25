أرسنال يهزم ليستر سيتي 1-0 ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

حقق فريق أرسنال انتصارًا هامًا على حساب مضيفه ليستر سيتي بفوزه عليه بهدف نظيف، في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

فريق أرسنال تسيد أحداث المباراة في شوطها الأول، واستطاع هز الشباك بهدف رائع عن طريق البلجيكي لياندرو تروسارد في الدقيقة 26، لكن تم إلغائه بداعي وجود خطأ على بنجامين وايت، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسجل النيجيري كليتشي إيهانتشو، هدفًا لـ ليستر سيتي في الدقيقة 31، تم إلغائه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

واستطاع البرازيلي جابرييل مارتينيلي تسجيل هدف الانتصار لـ أرسنال في الدقيقة 46 عندما تلقى تمريرة رائعة من تروسارد، ليسدد الكرة بيمناه من داخل منطقة جزاء ليستر سيتي، مانحًا فريقه الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ 57 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل أرسنال كلا من:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - لياندرو تروسارد