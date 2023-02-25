ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام أتلتيكو بالدوري الإسباني

فرض أتلتيكو مدريد التعادل على مضيفه ريال مدريد بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما بديربي العاصمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

الشوط الأول شهد أفضلية طفيفة لـ ريال مدريد، لكن المحاولات لم ترتق إلى تهديد أي من المرميين.

وتعرض رينيلدو للإصابة في الدقيقة 22، ليتم استبداله بزميله في أتلتيكو مدريد، خيمينيز.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الأرجنتيني أنخيل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد في الدقيقة 64.

وسجل خيمينيز الهدف الأول لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 78 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من خيمينيز.

وأدرك الأوروجواياني البديل ألفارو رودريجيز، التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة 85 من متابعة للركلة الركنية التي نفذها توني كروس من الجهة اليسرى.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 52 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن برشلونة، ورصيد أتلتيكو مدريد لـ 42 نقطة في المركز الرابع.

تشكيل أتلتيكو مدريد

ضم تشكيل أتلتيكو مدريد، كلا من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ناهويل مولينا - سافيتش - هيرموسو - رينيلدو

خط الوسط: ماركوس يورينتي - باريوس - ساؤول نيجيز - كوكي

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - يانيك كاراسكو.

تشكيل ريال مدريد

ضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: توني كروس - داني سيبايوس - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما