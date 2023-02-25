وصل لطريق مسدود.. لماذا فشل اجتماع أكبر اقتصادات العالم اليوم؟

فشل وزراء مالية أكبر اقتصادات العالم في الاتفاق على بيان ختامي عقب اجتماعات ومحادثات مجموعة العشرين في الهند بسبب الخلافات بشأن الحرب في أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

رفضت روسيا والصين إدانة الحرب في محادثات مجموعة العشرين.

واتهمت موسكو الدول الغربية بزعزعة استقرار الاجتماع و "مناهضة روسيا".

بعد مرور عام على الحرب الروسية، لا يزال الصراع يخلف آثارًا غير مباشرة على الاقتصاد العالمي.

كما فشلت الاجتماعات السابقة لأعضاء مجموعة العشرين في إصدار بيان مشترك منذ أن تدخلت روسيا، العضو في التجمع، أوكرانيا في فبراير الماضي، وهي خطوة قوبلت بإدانة واسعة النطاق.

وأصدرت الهند، التي استضافت المحادثات في مدينة بنجالورو الجنوبية، "ملخص" عن الاجتماع، مشيرة إلى وجود "تقييمات مختلفة للوضع والعقوبات" في الاجتماع الذي استمر يومين.

وقالت حاشية البيان إن فقرتين تلخصان الحرب - مقتبسة من إعلان قادة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر - و"وافقت عليها جميع الدول الأعضاء باستثناء روسيا والصين".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية إنها تأسف لحقيقة أن "أنشطة مجموعة العشرين ما زالت تتعرض لزعزعة الاستقرار من قبل الجماعة الغربية وتستخدم بطريقة معادية لروسيا ".

واتهمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بـ "الابتزاز الواضح" ، وحثتها على "الاعتراف بالحقائق الموضوعية لعالم متعدد الأقطاب".

وقال أجاي سيث ، وهو مسؤول هندي كبير ، في مؤتمر صحفي إن الممثلين الروس والصينيين لم يوافقوا على الصياغة الخاصة بأوكرانيا للبيان لأن "تفويضهم هو التعامل مع القضايا الاقتصادية والمالية".

وأضاف "من ناحية أخرى ، شعرت جميع الدول الثماني عشرة الأخرى أن الحرب لها تداعيات على الاقتصاد العالمي" ويجب ذكرها.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر: "هذه حرب. وهذه الحرب لها سبب، وهو سبب واحد ، وهي روسيا وفلاديمير بوتين. يجب التعبير عن ذلك بوضوح في الاجتماع المالي لمجموعة العشرين".

كثفت بكين جهودها الدبلوماسية فيما يتعلق بالصراع ، عندما قام كبير دبلوماسييها ، وزير الخارجية، وانج يي بجولة في أوروبا ، توجت بترحيب حار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

كما نشرت الصين هذا الأسبوع "خطة سلام" من 12 نقطة بشأن الصراع ، والتي تضمنت "احترام سيادة جميع الدول" و "وقف العقوبات الأحادية الجانب".