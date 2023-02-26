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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تدريب 300 طالب للحصول على منحة التأهيل لـ الألومبياد المصري للمعلوماتية 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على فتح باب التقديم في المنحة المقدمة من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتدريب عدد 300 طالب للحصول على منحة تدريب البرمجة والخاصة بالتأهيل لـ الألومبياد المصري للمعلوماتية 2023.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم في هذا الاطار خطابا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم ، أعلنت خلاله انه سيتم اختيار الطلاب اونلاين من خلال منصة مسابقة القندس المصرية والتي يشارك بها ما يزيد عن 3 مليون على مستوى العالم ، وهي مبادرة دولية لطلاب المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية في مجال المعلوماتية والتفكير الحسابي والمنهجي لحل المشكلات

خطاب رسمي
خطاب رسمي

أهداف المنحة منحة مسابقة القندس المصرية

  • تشجيع الطلاب وتحفيزهم للتفكير المنهجي
  • زيادة قدرة الطلاب على كيفية التفكير لحل المشكلات
  • اكتشاف الشباب المتميز في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • حصول الطلاب على منح دراسية في الخارج تساهدهم على الانخراط في سوق العمل
  • اختيار افضل الطلاب لتكوين فريق يستطيع تحقيق انجاز كبير لمصر في سجل الالولمبياد الدولي للمعلوماتية
  • مجال المسابقة
  • مجال المعلوماتية والتفكير الحسابي والمنهجي لحل المشكلات ، كما ان اسئلة المسابقة تفاعلية وتعتمد على التفكير المنطقي والمنهجي ومرتبطة بالمشاكل اليومية والتي لا تحتاج ان يكون الطالب قد درس اي مواد لها علاقة بالبرمجة ولكنها تحتبر قدرة الطالب على كيفية التفكير لحل المشكلات
  • ويعد هذا البرنامج اهم مسابقة في خوارزميات الحاسب والبرمجة وطرق الحل المنهجي لطلاب المدارس وهو برنامج مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 2003

الفئة المستهدفة في مسابقة القندس المصرية

  • طلاب المدارس الحكومية والخاصة بالمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية
  • يتأهل الطلاب الحاصلون على اعلى الدرجات مسابقة القندس المصرية للمشاركة في الاولمبياد المصري للمعلوماتية السادس عشر للمعلوماتية ، وقد ساهد في اكتشاف العديد من الشباب المتميز في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذين حصل معظمهم على منح دراسية في الخارج ويعمل بعضهم حاليا في كبرى شركات البرمجيات في العالم مثل فيس بوك وجوجل ومايكروسوفت وغيرها


طريقة التسجيل في مسابقة القندس المصرية

على الطلبة الذين يرغبون في المشاركة بهذه المسابقة التواصل مع مراكز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم التي يتبعها الطالب

ويكون التقديم لاختيار الطلاب اونلاين من خلال منصة مسابقة القندس المصرية beaveregypt.org ، علما بأن المسابقة ستبدأ من 5 مارس حتى 16 مارس 2023 ، ولن تتحمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اي اعباء مالية

جدير بالذكر أنه سوف تقوم جمهورية مصر العربية بإستضضافة الاولمبياد الدولي للمعلوماتية عام 2024 للمرة الثانية بالمقر الرئيسي للأكاديمية بالاسكندرية بعد ان استضافته عام 2008 بالمدينة التعليمية بالسادس من اكتوبر التابعة للوزارة وبمشاركة 100 دولة ، وقد حصلت الفرق المصرية خلال مشاركتها في السنوات السابقة على 27 ميدالية منهم 21 برونزية و6 فضيات 

التربية والتعليم التعليم الألومبياد المصري للمعلوماتية مسابقة القندس المصرية Jobs Education

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