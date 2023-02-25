طلب إحاطة بالبرلمان لمراقبة الأسواق ومنع الاحتكار

تقدمت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سياسة الدولة للتعامل مع ارتفاع الاسعار ومراقبة الأسواق لمنع المحتكرين والسوق السوداء.

وقالت هناء فاروق فى طلبها، إن الرقابة على الأسواق هى السبيل الوحيد للحد من جشع التجار والقضاء على ارتفاع الأسعار، مطالبة الحكومة بتكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق.

وطالبت عضو مجلس النواب، المواطنين بشراء مستلزماتهم من منافذ أهلا رمضان.