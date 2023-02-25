قنا: ضعف المياه عن قرى خط الجبل بمركز أبوتشت .. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، فى بيان لها اليوم السبت، عن ضعف المياه بقري خط الجبل بمركز أبوتشت غداً الأحد.

أوضح بيان شركة مياه الشرب بـ قنا ، بأنه سوف يتم عمل غسيل وتعقيم لأحد المروقات بمحطة مياه النجمه والحمران السطحيه بمركز أبوتشت، ما يؤدى لضعف المياه بقرى خط الجبل.

و أضاف بيان شركة مياه قنا ، بأن أعمال الصيانة سوف تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى الرابعة عصراً ، وستعمل المحطة بنصف طاقتها خلال تلك الفترة.



و أشارت شركة مياه قنا ، فى بيانها ، إلى أن أعمال الصيانة تأتى فى إطار الخطة الدورية لعملية غسيل وتعقيم جميع مراحل المحطة حفاظاً على مستوي جودة المياه.



و أهابت شركة مياه قنا ، جميع المواطنين وأصحاب المخابز بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.