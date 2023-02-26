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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حوار مجتمعي حول القضية السكانية والمغالاة في المهور بسيناء

حوار مجتمعي حول خصائص
حوار مجتمعي حول خصائص القضية السكانية

عقدت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الإدارة المركزية لوحدة السكان بوزارة التنمية المحلية، حوارا مجتمعيا، حول  خصائص القضية السكانية في سيناء، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمجلس مدينة بئر العبد.

شمال سيناء،تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

حضر الحوار المجتمعي اللواء محمد بهجت رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ونخبة من مشايخ وعواقل المدينة وبحضور سلامة الرقيعى وصبحة إبراهيم عضوى مجلس النواب السابقين وريم علي، رئيسة وحدة السكان الرئيسة بالمحافظة ووفاء زايد، رئيس الوحدة الفرعية السكان بمدينة بئر العبد وخالد عبدالحليم، المنسق الإعلامى للوحدة الرئيسية وأعضاء الوحدة الفرعية بالمدينة.

ناقش الحوار عددا من القضايا ذات الصلة بالقضية السكانية مثل الزواج المبكر والصحة الإنجابية ورعاية الأمومة والطفولة  وعمالة الأطفال والبطالة، وظاهرة المغالاة فى المهور والغارمات وقضية التسريب من التعليم كأحد أهم خصائص المشكلة السكانية.  

من جانبه، شدد شوشة على أهمية رصد الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية وضرورة تحديد المناطق الأكثر احتياجا، ورفع تلك الاحتياجات لمراعاتها وتضمينها فى الخطط السكانية كجزء أصيل يساعد فى حل المشكلة السكانية، من خلال العمل على تلبية الاحتياجات اللازمة لخفض النمو السكانية وتحسين الخصائص السكانية .

وقال العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة إن شمال سيناء أعدت أجندة تدريبات مكثفة للعاملين بوحدة السكان الرئيسة بالمحافظة ومنسقى السكان للوحدات الفرعية، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة تبدأ من اليوم الأحد وتستمر حتى الخميس المقبل.
 

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إجراء في شمال سيناء بشأن المصالح الحكومية

سيناء حوار مجتمعي القضية السكانية

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