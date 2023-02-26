رضا عبد العال: منتخب الشباب كارثة.. واختيار محمود جابر مجاملة

وجَهَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق انتقادات لاذعة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما، بعد الخسارة القاسية أمام السنغال برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر .

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN": "منتخب الشباب كارثة كبرى، وفضيحة بكل المقاييس، فالبطولة مقامة في مصر، والمنتخب قدم أداءً كارثياً، ولم يسجل لاعبوه أي هدف في ثلاثة مباريات، كما تعادل أمام موزمبيق المتواضع فنياً في افتتاح مشواره بالبطولة".

وأضاف رضا عبد العال: اختيار محمود جابر لتدريب المنتخب الوطني للشباب ليس له أي تفسير، ومجاملة، فالمدرب لم يخض تجارب ناجحة في الدوري الممتاز، ولا بد من محاسبة المسئول عن التعاقد مع هذا الجهاز الفني".

ودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، بعد الخسارة المدوية من السنغال برباعية نظيفة ليتوقف رصيده عن نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.