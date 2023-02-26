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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وأقاربه : وزع كروت حفل زفافه علي خطيبته لمحبيه كالوداع اخير

قبل زفافه بأيام.. وفاة شاب بسكتة قلبية يصدم أهالي المحلة

عريس الجنة بالمحلة
عريس الجنة بالمحلة

بكاء ودموع خيمت على وجوه عائلات منطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية طوال 18 ساعة الماضية، عقب وفاة مصعب أحمد عبد الجواد- 24 سنة- بينما شاءت الأقدار أن تكون نهاية الشاب صاحب الوجه ناصع البياض بأن يفارق الحياة عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة وإصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته في الحال.

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وكانت الصدمة التي لاحظها أفراد أسرته وفاته بجوار فراشه وهو يتألم جراء السكتة القلبية، وسعت أسرته نحو إنقاذ حياته بعرضه على أحد أطباء الذي أفاد بوفاته نتيجة الأزمة القلبية.

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وفاة عريس بأزمة قلبية 

ودون رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك سلسلة من التدوينات، جاء أهمها: "ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين.. في الجنة ونعيمها يارب" و"فقدنا عريسا في الجنة مع حور العين وربنا يصبرنا علي فراقك يا مصعب" و"فقدنا أخا وصديقا عزيزا.. ربنا يصبر أسرتك يا مصعب وربنا يعوض شبابك الجنة".

من ناحية أخرى، استمرت حالة الصدمة والوجع والدهشة بين صفوف زملائه قبيل وفاته بعدة ساعات، بعدما أقدم علي توزيع كروت دعوات حفل زفافه على خطيبته يوم 15 مارس المقبل.

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في المقابل، أدى الآلاف صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد السيدة رقية في مشهد جنائزي مهيب أوجع قلوب الجميع وأصابهم بالصدمة وانهيار في الدموع والحسرة في قلوبها حزنا علي رحيل العريس الشاب .

كما تحولت صفحات وجروبات فيس بوك إلى عزاء مفتوح لأسرة الشاب عريس الجنة.

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الغربية حفل زفاف وفاة عريس الجنة صلاة الجنازة جنازة

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