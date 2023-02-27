معبأة بالماء.. 5 علامات لزجاجات خل مضروبة بالأسواق

أثارت المنتجات المغشوشة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكشف العديد من الأشخاص الفرق بين المنتجات الأصلية والمغشوشة.

تداول رواد السوشيال ميديا، آخر المنتجات المغشوشة وهي زجاجات خل معبأة بالماء .

وقد نشرت ربة منزل صور المنتج المغشوش بصورة لزجاجة الخل الأصلية وزجاجة الخل المغشوشة المنتشرة بالأسواق.

وقد أثار المنشور جدلًا كبيراً علي السوشيال ميديا وانهالت التعليقات علي صور

زجاجات الخل الاصلية من المضروبة وكانت ابرزها أن الكثير من الناس اكتشفوا وجود ماء بالزجاجات بدلا من الخل.

كما أكد أحد العاملين في الشركة الأصلية أنه تم تغيير زجاجات المصنع أكثر من مرة ولكن يتم غشها من جديد

وقد نشرت الشركة المصنعة للخل طرق التعرف علي الخل المغشوش من الأصلي واليكم الصور الموضحة