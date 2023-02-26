بأقل التكاليف .. طريقة عمل الكريب

يعد الكريب من الأكلات السهلة والتي لا تحتاج إلي مكونات وتكاليف عديدة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الكريب

المكونات

البيض : 3 حبات

- حليب : 1 كوب

- الزبدة : ربع كوب زبدة

- دقيق : كوب وربع

- الفانيليا : ملعقة

3ملعقة سكر

رشة ملح

- سكر البودرة : حسب الرغب تزين

طريقة التحضير

يوضع البيض والحليب والزبدة والدقيق والفانيلا والسكر في وعاء متوسط الحجم وتقلب المكونات معاً.

توضع مقلاة مانعة للالتصاق على حرارة متوسطة ودهنها بالقليل من الزيت.

يتم إضافة كوب من الخليط مع إمالة المقلاة ليغطي قاعها تماماً وطهيه حتى يصبح الجانب السفلي للكريب بنياً ذهبياً وتركه لمدة 3 دقائق.

تفك أطراف الكريب عن المقلاة،

وضع الكريب في طبق التقديم ورشه بالسكر البودرة وتقديمه مباشرة

