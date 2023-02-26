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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة

إصابة 7 أشخاص في
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر_ اسكندرية» الصحراوي، بالكيلو 100 اتجاه القاهرة، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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 انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة 

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «مصر_ اسكندرية» الصحراوي بنطاق دائرة مركز وادي النطرون، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة. 

أسماء مصابي انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من"  بسملة على سيد أحمد،  11سنة، أحمد فرج أحمد، 26 سنة، على سيد أحمد، 40 سنة، مقيم  المطرية، سيد على أحمد،  مقيم المطرية، بسمه عبد العزيز محمد، 11 سنة،  محمد على سيد أحمد، 6 شهور،  مجدى على سيد أحمد،  13 سنة، مقيم المطرية، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونُقل المصابين إلى جميع  مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لعمل الإشاعات وتلقى العلاجات اللازمة وجار المتابعة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

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